Kate Middleton ricorda la sofferenza delle gravidanze

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 6 ottobre 2023)è madre di tre bambini: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. La stampa ha sempre raccontato dei problemi di salute avuti dalla principessa del Galles, che ha ridotto la sua attività lavorativa in quei periodi. Di recente, però, è stata la stessa moglie del principe William a svelare dei dettagli. La Principessa del Galles ha fatto di recente una rara ammissione riguardo ad una condizione paralizzante che di cui ha sofferto durante la gravidanza. In uno dei suoi impegni ufficiali per la monarchia inglese,ha fatto visita all’Orchards, un centro per bambini con bisogni educativi speciali e le loro famiglie a Sittingbourne, situato nel Kent. L’evento rientrava nella sua campagna Shaping Us, che cerca di evidenziare l’importanza di sostenere bambini e genitori in ...