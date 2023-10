Juventus - Torino | Cairo | ' La squadra ci tiene tanto | sono certo che darà l' anima'

(Di venerdì 6 ottobre 2023) 'Juric? Doveva arrivare prima ma non se la sentiva di lasciare il Verona che gli aveva dato fiducia, dopo un solo anno - ha svelato il patron dei granata in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' -...

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web ufficiale, l’AIA ha comunicato un cambio di arbitro per Juventus-Torino Attraverso un ...

E’ il fine settimana dell’atteso derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. “Uno solo vinto, ...

I CLUB IN PARLAMENTO DIAnche la "Vecchia Signora", la regina degli scudetti italiani, ha il suo club parlamentare. Nelle Camere è presente con l'"associazione parlamentare Giovanni ...Sarà una partita fisica e poi nel derby ci vuole sempre un qualcosa in più' LA CITTA' - 'No, io aconosco solo juventini e mi parlano solo della(sorride,ndr)'. OBIETTIVI - 'L'...

Juve spuntata, "Allegrate" in vista nel derby contro il Torino La Gazzetta dello Sport

Juve-Torino, cambia l'arbitro: Massa al posto di Rapuano, il motivo Tuttosport

Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo in vista della prossima partita, il derby con la Juventus, e il rapporto con Juric ...Secondo la stampa spagnola il centrocampista del Barcellona avrebbe un prezzo di mercato di 30 milioni di euro ...