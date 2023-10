Juventus | allarme derby | rischiano in due

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Lasi prepara alcon il Torino ma in duedi saltare la partita. Un problema non da poco per il tecnico bianconero Il club bianconero, dopo il pareggio con l’Atalanta, deve ritrovare la vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla coppia di testa Inter e Milan; la stagione dellaè iniziata tra alti e bassi e le buone prestazioni fornite con Udinese e Lazio vanno in netto contrasto con quanto visto a Reggio Emilia e a Bergamo. Serve trovare la giusta continuità di rendimento e soprattutto una serie di risultati in serie per restare in scia del primo posto; non giocare le coppe e poter preparare le partite settimanalmente deve essere un fattore da sfruttare nel migliore dei modi. Vlahovic dopo l’Atalanta rischia di saltare anche ilcon il Torino (Credits: ...