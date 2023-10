Juve | ufficiale il ricorso di Agnelli al Coni per la manovra stipendi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Andrea, ex presidente dellantus, ha presentato ufficialmenteal Collegio di Garanzia dello Sport Di seguito il comunicato delsulpresentato da Andrea, ex presidente dellantus, per la. COMUNICATO – «Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto unpresentato dal dott. Andreacontro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione n. 0032/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello della FIGC, Sezioni Unite, emessa in data 28 agosto 2023 e depositata in data 6 settembre 2023, nell’ambito del procedimento Prot. 27907/336pf22-23/GC/gb e n. 0017/CFA/2023-2024, con la ...