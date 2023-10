Non ci sono buone notizie per la Juve ntus e per Max Allegri , c’è una situazione che sta trovando sempre più conferme Un periodo da superare quanto ...

Commenta per primo Di seguito riportiamo in forma integrale il comunicato diffuso dalla Juventus attraverso i propri canali: 'Approvato il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2023,...Come viene riportato direttamente dal sito del 'Coni', ecco il ricorso di Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus. Direttamente dal portaledel 'Coni', di seguito il ricorso fatto dall'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli.

Juve, ufficiale il ricorso di Agnelli al Coni per la manovra stipendi Calcio News 24

Juve, UFFICIALE: approvato un aumento di capitale di 200 milioni Calciomercato.com

Attraverso una nota ufficiale, la Folgore Caratese ha comunicato l'esonero di Vinicio Espinal, primo allenatore, e del gemello José, suo vice ...È arrivato l'esito delle controanalisi per la positività al testosterone del francese, sottoposto al test sulla gara del 20 agosto ...