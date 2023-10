Juve-Torino domani | Allegri senza Vlahovic e Chiesa nel derby

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lantusnelcasalingo con ilin programma, sabato 7 ottobre, per l’ottava giornata della Serie A 2023-2024. “non ci sono, però lantus sta bene”, dice l’allenatore bianconero Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia deldella Mole. “Siamo dispiaciuti perché non li abbiamo disposizione -aggiunge il tecnico bianconero-.ha questo mal di schiena, quando recupererà lo prenderemo in considerazione.ha questo fastidio, era un po’ preoccupato perché viene da un grave infortunio al ginocchio e anche se la risonanza ha dato esito negativo, ...

"In questi anni a Torino ho imparato che non vinciamo mai nei derby, è una cosa che mi disturba: vorrei cambiare l'andamento": così il tecnico ...

È tutto pronto per la Conferenza stampa di Massimiliano Allegri . Il tecnico bianconero presenterà il derby in programma domani contro il Torino ...

(Adnkronos) – La Juventus affronta il derby casalingo con il Torino in programma domani , sabato 7 ottobre, per l’ottava giornata della Serie A ...

... ex attaccante del, in vista del derby della Mole di domani: "Ecco cosa ho detto a Juric" Ciccio Graziani, ex attaccante deled protagonista di molti derby del passato contro la, ...Per questo il pareggio di Bergamo è stato accolto con soddisfazione e l'avvicinamento al derby (domani alle 18, diretta Dazn) contro ilè stato tranquillo, anche di fronte all'assenza di ...

Juventus-Torino, le probabili formazioni del derby Sky Sport

Conferenza stampa Allegri, rivivi la diretta: le parole prima di Juve-Torino Corriere dello Sport

Mentre Allegri medita di lanciarlo contro il Torino, il 18enne bianconero è stato chiamato dal nuovo c.t. della nazionale maggiore del proprio paese ...Martedì si celebrano i 100 anni bianconeri degli Agnelli. Al Pala Alpitour tifosi e campioni per una serata speciale. Contro il Toro torna il tifo organizzato e la Questura dà l’ok a bandiere e tambur ...