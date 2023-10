Juve-Torino domani | Allegri senza Vlahovic e Chiesa nel derby

(Di venerdì 6 ottobre 2023) (Adnkronos) – Lantusnelcasalingo con ilin programma, sabato 7 ottobre, per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024. "non ci sono, però lantus sta bene", dice l'allenatore bianconero Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia deldella Mole. "Siamo dispiaciuti perché non li abbiamo disposizione -aggiunge il tecnico bianconero-.ha questo mal di schiena, quando recupererà lo prenderemo in considerazione.ha questo fastidio, era un po' preoccupato perché viene da un grave infortunio al ginocchio e anche se la risonanza ha dato esito negativo, ...

The post Juve : Chiesa in dubbio contro il Torino , le condizioni appeared first on seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI ...

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Juventus-Torino : ecco le informazioni su canale , orario e diretta ...

È tutto pronto per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri . Il tecnico bianconero presenterà il derby in programma domani contro il Torino ...

Nel giorno che precede la stra cittadina del città di Torino , Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro i ...

Il tecnico bianconero: "La squadra sta bene, il derby non è decisivo" La Juventus senza Vlahovic e Chiesa nel derby casalingo con il Torino in ...

(Adnkronos) – La Juventus affronta il derby casalingo con il Torino in programma domani , sabato 7 ottobre, per l'ottava giornata della Serie A ...

...per primo Andrà in scena sabato pomeriggio all'Allianz Stadium il derby tra Juventus e, ...87, sale a 3,30 il pareggio, con il segno '2', mai uscito allo Stadium e assente in casa delladal ...L'ex centrocampista die Toro all'Adnkronos: "granata capaci di tutto in un derby" La Juventus affronta il derby casalingo con ilin programma domani, sabato 7 ottobre, per l'ottava giornata della Serie A 2023 - ...

Juve-Torino, un derby che vale l'Europa: il pronostico La Gazzetta dello Sport

Juve-Torino, Allegri senza Vlahovic e Chiesa nel derby Adnkronos

(Adnkronos) - La Juventus affronta il derby casalingo con il Torino in programma domani, sabato 7 ottobre, per l'ottava giornata della Serie A 2023-2024 senza i due attaccanti di punta, Chiesa e Vlaho ...Allegri ha annunciato il forfait dei due attaccanti per la gara contro il Torino. La Juventus si affiderà a Kean ...