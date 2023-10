Juve | Scanavino su Pogba | 'Dispiace | ora attendiamo le sue mosse'

Pochi minuti dopo la sentenza Uefa con l'esclusione dalla prossima Conference League per la Juve ntus (sarà ripescata la Fiorentina) e la multa da 20 ...

Maurizio Scanavino , amministratore delegato della Juve , ha parlato a Sky Sport dell'approvazione del bilancio e della situazione in casa...

Commenta per primo Maurizio, ad della Juventus , ha parlato a Sky : qui uno stralcio sulla confermata positività del centrocampista Paul Pogba: 'Molto dispiaciuto per Paul, anche noi oggi abbiamo saputo della conferma,...5 Maurizio, amministratore delegato della, ha parlato a Sky Sport dell'approvazione del bilancio e della situazione in casa bianconera: 'Questo importante aumento di capitale è la conferma dell'...

Scanavino: "L'aumento di capitale conferma il legame della famiglia Agnelli. E sul mercato..." La Gazzetta dello Sport

Juve, Scanavino: «Aumento di capitale conferma l’impegno della ... Calcio e Finanza

L'amministratore delegato del club ha parlato dopo l'approvazione del bilancio da parte del CdA bianconero: tutte le dichiarazione ...Torino, 6 ott. - (Adnkronos) - "Questo importante aumento di capitale è la conferma dell'impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con la Juventus e che quest'anno raggiunge i 100 anni". Così ...