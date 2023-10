Juve | Pogba è perso | ecco le mosse di Giuntoli per un nuovo centrocampista

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Anche le controanalisi hanno confermato la positività al testosterone per Paul, che ora proseguirà nel suo iter presentando...

In casa Juventus la giornata odierna è stata decisiva per diversi motivi. Allegri ha fatto il punto su Chiesa e Vlahovic e sono arrivati anche i ...

Le parole di Massimiliano Allegri , allenatore della Juve , alla vigilia del derby contro il Torino. I dettagli Massimiliano Allegri ha parlato in ...

Anche le controanalisi hanno confermato la positività di Paul Pogba al testosterone ed è in arrivo una lunga squalifica. E’ un momento buio per il ...

era stato trovato positivo ai primi esami l'11 settembre scorso in occasione della partita ... Lo dice l'allenatore dellaAllegri alla vigilia del derby con il Torino.... è arrivata anche la notizia della positività di Paulconfermata dalle controanalisi. ... E' una stracittadina", ha affermato il tecnico della. "Siamo dispiaciuti per non avere a disposizione ...

JUVE, CONFERMATA LA POSITIVITA' DI POGBA: cosa succede ora | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Paul Pogba rischia una sospensione di 4 anni per doping dopo che la controanalisi ha confermato i risultati positivi. L'ex Manchester United dovrà decidere se negoziare o andare a processo.Il confronto tra il tecnico e l’interlocutore diventa un battibecco dai toni aspri sulla questione degli infortuni ...