Juve in rosso ma ci sarà un aumento di capitale da 200 mln

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il Cda approva il bilancio: perdite ridotte ma che si attestano a 123,7 milioni TORINO - Ancora un bilancio in rosso, sebbene con una drastica riduzione delle perdite, ma ci sarà un nuovo aumento di capitale da 200 milioni a "conferma dell'impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con la Juventus".

TORINO (ITALPRESS) – Ancora un bilancio in rosso, sebbene con una drastica riduzione delle perdite, ma ci sarà un nuovo aumento di capitale da 200 milioni a "conferma dell'impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con la Juventus". Perdita di 123,7 milioni, aumento di capitale fino a 200 milioni. Scanavino: «La non partecipazione alle Coppe poteva mettere in difficoltà, con queste risorse si può progettare con serenità»