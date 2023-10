Juve in rosso ma ci sarà un aumento di capitale da 200 mln

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 ottobre 2023) TORINO (ITALPRESS) – Ancora un bilancio in, sebbene con una drastica riduzione delle perdite, ma ciun nuovodida 200 milioni a “conferma dell'impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con lantus e che quest'anno raggiunge i 100 anni”, sottolinea il Ceo Maurizio Scanavino. Il Consiglio di Amministrazione della società bianconera ha approvato oggi “il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2023 che evidenzia una perdita di 123,7 milioni (239,3 milioni al 30 giugno 2022), in parte influenzata dagli effetti negativi sui ricavi e sui costi correlati agli esiti dei procedimenti sportivi italiani e internazionali”, si legge in una nota del club. Il Cda ha anche “aggiornato le stime del Piano 2023/24-2026/27, che ...