Juve | arriva l’ufficialità sul caso Pogba | sentenza amara per il francese

Zingonia. Il primo appuntamento di un trittico micidiale: Juve in casa, Sporting a Lisbona, Lazio a Roma, tre partite in otto giorni che chiudono un ...

Vince la cautela. Dusan Vlahovic sembrava destinato ad una maglia da titolare a Bergamo, in occasione di Atalanta- Juventus , ma non sarà convocato ...

Pierre-Emile Hojbjerg , 28enne centrocampista danese del Tottenham, ha deciso di lasciare gli Spurs, nel caso in cui Postecoglu non possa ...

Nelle prossime ore si conoscerà la verità, con Pogba, la società e tutti i tifosi (non solo della) che attendono l'esito delle controanalisi svolte nella giornata di giovedì al laboratorio dell'...Come maia centrocampo durante la gara a volte 'A centrocampo non ci arrivo (ride, ndr). Magari capita di dare qualche informazione per parlare se non c'è il pericolo'. Ha mai sognato di ...

Juve, arriva la scelta di Hojbjerg | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Pogba, doping confermato dalle controanalisi: arriva l'esito del campione B Tuttosport

Il calciatore bianconero si era sottoposto giovedì al laboratorio dell'Acqua Cetosa di Roma ai nuovi controlli dopo la positività del 20 agosto ...Rudi Garcia vuole tornare a vincere dopo la sconfitta patita in Champions League con il Real Madrid. L'allenatore francese è pronto a riattivare ...