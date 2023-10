Juve | Allegri | 'Vlahovic e Chiesa out | le loro condizioni Tanti infortuni? Non mi fate arrabbiare Yildiz e Pogba'

Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa oggi in tv alla vigilia di Juventus-Torino : ecco le informazioni su canale , orario e diretta ...

È tutto pronto per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri . Il tecnico bianconero presenterà il derby in programma domani contro il Torino ...

Nel giorno che precede la stra cittadina del città di Torino , Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro i ...

Non ci saranno cambiamenti di modulo per noi, non ci sono cose da stravolgere" ha dichiaratoin conferenza . Il tecnico dellaha poi spiegato: " Reti Abbiamo Kean, Milik, Yildiz, a metà ...Per l'occasione, alla vigilia di una delle gara più importanti, ha parlato in esclusiva mister. Ecco cosa ha detto in conferenza stampa.

Ponciroli a TMW Radio: "Juve senza tre giocatori importanti, Allegri cosa può fare Servono due... Tutto Juve

Vlahovic e Chiesa non ci sono, ma la squadra sta bene”. Si è aperta così la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus alla vigilia del Derby contro il Torino, a proposito ...Confermata la positività di Paul Pogba. Il calciatore francese della Juventus ha svolto ieri al laboratorio romano dell'Acqua Acetosa le controanalisi dopo la positività ...