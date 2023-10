Juve | Allegri | «Mi dispiace per Pogba | su Chiesa e Vlahovic»

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Le parole di Massimiliano, allenatore della, alla vigilia del derby contro il Torino. I dettagli Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Torino.– «Confermata la positività? Non lo sapevo,ma attendiamo poi l’esito del continuo. Dire ora non serve a niente, umanamente miper Paul.non ci sono. Però la squadra sta bene. Yildiz è pronto per giocare, devo valutare domani la formazione, chi mettere in campo. A partegli altri sono a disposizione, pronti per giocare questa partita, un derby, una stracittadina, che sarebbe un altro passetto importante per la classifica». CONTINUA A LEGGERE SU ...

