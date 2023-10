John Wick | il regista svela i primi dettagli sul futuro del franchise

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 6 ottobre 2023) IlChad Stahelski ha fatto chiarezza sull'approccio suo e di keanu reeves aldeldopo4. Ildella saga di, Chad Stahelski, torna a parlare dell'ipotesi di un5e deldelcon Keanu Reeves. L'ultimo capitolo,4, si è concluso con quella che potrebbe essere la morte del celebre assassino di Reeves, perciò al momento non è chiaro come potrebbe proseguire la storia. Ora, in una recente intervista con Inverse, Stahelski ha chiarito come lui e Keanu Reeves stiamo ragionando sull'ipotesi di un quinto capitolo, confermando che la porta al momento è aperta, anche se niente è ...