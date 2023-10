Jennie delle Blackpink rilascia il nuovo brano”You & Me”

Leggi su zon

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Di recente si è concluso il “Born Pink World Tour”– la girlband più di successo dell’ultimo decennio, iniziato a Seul il 15 ottobre 2022 e conclusosi quasi a un anno di distanza ( 17 settembre 2023) sempre a Seul, per un totale di 66 date tra l’Asia, America del Nord, Oceania e l’Europa. Per questo motivo la YG Entertainment, la società che si occupa della direzione, ha deciso di omaggiare i fan da tutto il mondo con il rilascio delsingolo di“You; Me”, in uscita oggi. Il brano è stato presentato durante il “Born Pink Wold Tour” eto in due versioni: la versione originale, che è possibile ascoltare a questo link la Coachella version, disponibile qui, che include anche una parte rap ...