Jannik Sinner pronto al debutto a Shanghai | “Giron ottimo giocatore Spero di mostrare lo stesso tennis”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 ottobre 2023)a fare il suonel Masters 1000 di. L’altoatesino è reduce dal trionfo di Pechino e cercherà un clamoroso bis in terra cinese, in un torneo nel quale giocherà per la prima volta: Queste le sue parole nella conferenza stampa, riportate anche da Ubi, della vigilia al match con Marcos: “É la prima volta per me qui, la prima volta in Cina. Quindi sono davvero felice di esserci. Tutti mi parlavano molto bene del torneo e posso confermare che è un torneo meraviglioso, un posto meraviglioso e sono davvero felice di essere finalmente qui. Speriamo che sia una settimana piacevole”. Finora il cammino in Cina è stato meraviglioso per, che parla del suo avvicinamento al 1000 di: ...