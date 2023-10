Italvolley | Daniele Lavia | “Ora dobbiamo vincerle tutte”

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Una giornata di pausa prima dell’ultimo tour de force di partite. L’oggi torna in campo per le tre rimanenti gare del torneo preolimpico e sa di essere obbligata a. La sconfitta dell’altro ieri per mano della Germania è stato un colpo duro ma digerito subito da parte della squadra azzurra che oggi contro l’Iran cerca di tornare subito sulla strada giusta. Alla vigilia dell’incontro ha parlato, schiacciatore e tra i protagonisti di questa prima parte di gare. Ecco quali sono state le sue parole.: “Ora, non abbiamo scelta”– Crediti foto: FIPAV FacebookCosì ...

Ieri la sfida del torneo preolimpico di pallavolo maschile ha visto la prima sconfitta dell' Italia da parte della Germania , in cui la nazionale ha ceduto per 3 - 1 . Lo schiacciatoreLavia è intervenuto per raccontare le sue sensazioni. Il giocatore della Trentino ha detto: ' Dispiace per aver subìto la prima sconfitta in questo torneo così importante. D'altronde ......sin qui al maschile) come Julio Velasco ( in attesa dell'ufficialità come nuovo ct dell'... Conegliano ha l'allenatore più vincente dell'estate, quelSantarelli che sulla panchina ...

Prima sconfitta azzurra a Rio: 3-1 per la Germania Sky Sport

Italia, prima vittoria al Torneo Olimpico di pallavolo: battuta la ... Olympics

Lavia: "In generale c’è un po’ di stanchezza, però i Giochi sono un obiettivo troppo importante" ...Dopo la sconfitta contro la Germania, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi sono chiamati al riscatto contro l’Iran per mantenere intatte le speranze di qualificarsi ai Giochi di Parigi. Non sono ammessi ...