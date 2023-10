Italrugby travolta dalla Francia | addio Mondiali

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Azzurri sconfitti 60-7 a Lione ed eliminati LIONE () - Serviva un'impresa e mezza (vincere e non lasciare punti di bonus) ma il traguardo dei quartiresta un tabù per l'. All'Olympique Stadium di Lione gli azzurri del ct Kieran Crowley devono alzare bandiera bianca contro la

Da www.sportmediaset.mediaset.it italia nuova zelanda mondiali rugby 2023 1 Niente da fare per l'Italia, che nella fase a gironi del Mondiale di rugby vienedalla Nuova Zelanda. A Lione, finisce 96 - 17 per gli All Blacks, che dominano e ipotecano ...

A scanso di equivoci, è stata una carneficina, sangue sparso ovunque. l'Italia del rugby rimedia al cospetto degli All Blacks un'umiliazione che sarà difficile mettersi alle spalle, figlia di un risul ...