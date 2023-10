(Di venerdì 6 ottobre 2023) ROMA - Come preannunciato, in attesa di riabbracciare gli azzurri, il ctè transitato dalla Continassa, dal Filadelfia e da Zingonia, riattivando i contatti con i club. Continuerà il giro d'...

I Mondiali 2023 di Ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. L’Italia femminile esordirà domenica ...

Un progetto formativo per le Piccole e piccolissime imprese . Di questo si è parlato nell’evento che ha chiuso la prima giornata della tappa ...

(Adnkronos) – Un progetto formativo per le Piccole e piccolissime imprese . Di questo si è parlato nell’evento che ha chiuso la prima giornata ...

(Adnkronos) – Un progetto formativo per le Piccole e piccolissime imprese . Di questo si è parlato nell’evento che ha chiuso la prima giornata ...

Convocati Fiorentina , le scelte del tecnico Vincenzo Italiano in vista della partita di domani contro il Cagliari La Fiorentina ha reso nota la ...

l’Italia non è riuscita ad andare oltre l’ottavo posto nella gara a squadre maschile dei Mondiali 2023 di Ginnastica artistica . Un risultato che ...

Italia, le scelte di Spalletti: l'anticipazione sulle convocazioni. Tutti i dubbi e le certezze del ct Corriere dello Sport

Piano Marshall e politica agricola, scelte e risveglio dell'Italia ... Tiscali Notizie

Con oltre 3.000 punti in programma, Ewiva è il nuovo provider nato dalla collaborazione tra Enel X Way e il Gruppo Volkswagen.Sarà molto ampia la partecipazione della Sardegna alla manifestazione organizzata dalla Cgil nazionale insieme a oltre cento associazioni domani pomeriggio a Roma. Partiranno in 1600 dai tre aeroporti ...