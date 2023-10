Italia | i convocati | piccola rivoluzione di Spalletti C' è una novità

(Di venerdì 6 ottobre 2023) L'disi ritroverà per affrontare Malta in casa (14 ottobre) e Inghilterra in trasferta (17 ottobre), impegni validi per le qualificazioni a Euro 2024 . L'ex tecnico del Napoli ha ...

Nuova pausa per le Nazionali: altra doppia sfida per l‘Italia per andare a caccia della qualificazione diretta agli Europei di Calcio del 2024 . Gli ...

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sosta nazionali prevista per la prossima settimana. Nella sua nuova Italia ci saranno 6 ...

L'di Spalletti si ritroverà per affrontare Malta in casa (14 ottobre) e Inghilterra in ... L'ex tecnico del Napoli ha diramato la lista dei 27 giocatoriche faranno parte del gruppo ...L'pronta ad affrontare Malta e Inghilterra per le qualificazioni ad Euro 2024. Spalletti ha ... decisione presa su Chiesa e ImmobileLuciano Spalletti ha diramato l'elenco deiper quelli ...

Pafundi riparte dall'Italia Under 19. Convocati anche Bartesaghi e Amey La Gazzetta dello Sport

Dopo i 4 punti conquistati a settembre, frutto del pareggio di Skopje con la Nord Macedonia e del successo di Milano con l’Ucraina, l’Italia torna in campo per ... di ottobre il Ct Luciano Spalletti ...I convocati di Luciano Spalletti per i prossimi impegni della nazionale. Presenti anche i giallorossi Cristante e Mancini.