Italia | i convocati di Spalletti 6 dall’Inter | la decisione su Frattesi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Lucianoha diramato la lista deiper la sosta nazionali prevista per la prossima settimana. Nella sua nuovaci saranno 6 giocatori dell’Inter.– Notizie non sicuramente positive per Simone Inzaghi. Lucianoha ufficializzato la lista deiper gli impegni dell’del 14 ottobre a Bari e del 17 ottobre a Londra. Tra i 27 chiamati ci sono addirittura 6 giocatori dell’Inter. Nonostante l’infortunio riscontrato negli ultimi giorni Davidesarà parte della squadra dell’ex tecnico del Napoli. Con lui dei nerazzurri anche Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco e Nicolò Barella. Di seguito l’intera lista. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex ...

Luciano Spalletti ha reso noti idell'in vista del doppio impegno azzurro contro Malta e Inghilterra L'scenderà in campo la prossima settimana per due sfide decisive per la qualificazione al prossimo europeo ...Commenta per primo Il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 27in vista delle gare di qualificazione agli Europei contro Malta e Inghilterra: PORTIERI - Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo ...

