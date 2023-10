Italia | governo dei decreti | necessità o abuso di potere?

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Ilno è in pole position. Esiste una linea sottile tra laimperativa di procedere con l’esercizio della funzione legislativa e quella di abusare di tale. L’, di fatto, può essere considerata come la ‘Repubblica dei’ per la quantità dei provvedimenti direttamente emanati dall’esecutivo. Eppure, a dare una linea di confine L'articolo proviene da Il Difforme.

... per segnare la differenza con la politica delMeloni che sulla Nadef e sulla futura ... Ed e' già al massimo la macchina organizzativa di Corsoper gestir e i due cortei distinti che ......stop ai ricollocamenti dall', deciso Berlino ufficialmente perché Roma non rispetta l' accordo di Dublino . Il vero scontro verbale però si è consumato sul caso dei finanziamenti del...

Cannabis light, il Tar del Lazio sospende il decreto del governo: «I prodotti per uso orale a base di Cbd possono ... Open

Riunione della Comunità Politica Europea e Consiglio europeo informale Governo

9%), penalizzata dal giudizio di Deutsche Bank e dalle incertezze per il dossier sulla rete dopo l'incontro tra il socio francese Vivendi e il governo. Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 202 ...Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Una rondine non fa primavera, un corteo non risolve le molte difficoltà che hanno i partiti al loro interno. Ma considero legittimo che l'opposizione possa fa ...