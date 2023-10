Istat | Donne più istruite ma peggiora divario sul lavoro

Gemma Galgani , la nota dama del trono over di Uomini e Donne , è stata avvistata ancora con Maurizio Laudicino . Che sia la volta buona per la dama ...

MILANO " Leitaliane sono più istruite degli uomini ma lavorano meno. È quanto mettono in evidenza i dati pubblicati oggi dall'nel report '"livelli di istruzione e ritorni occupazionali. Anno 2022" ...L'evidenzia che in particolare la quota ditra 25 e 34 anni laureate è del 35,5% contro il 23,1% degli uomini. Il vantaggio femminile nell'istruzione non si traduce però in un vantaggio ...

Istat, le donne sono più istruite ma trovano meno lavoro la Repubblica

Istat: donne più istruite ma lavorano meno. Peggiora il divario occupazionale con gli uomini RaiNews

Svantaggi crescenti delle donne rispetto agli uomini, dei giovani laureati del Mezzogiorno rispetto a quelli del resto del Paese e dei ragazzi che vengono da famiglie con un basso livello di istruzion ...Il rapporto dell'Istat evidenzia che le donne sono più istruite, ma il divario di genere nell'occupazione è in aumento. Il Mezzogiorno ha un gap di istruzione e occupazione più profondo rispetto al Ce ...