Istat | donne più istruite ma peggiora divario sul lavoro

Le donne sono più istruite, ma i differenziali occupazionali di genere sono in peggioramento. Lo afferma l'Istat nel report 'Livelli di istruzione e ritorni occupazionali. (ANSA) ...Il rapporto dell’Istat è chiaro. In Italia nonostante le donne siano più istruite degli uomini hanno un tasso di occupazione molto più basso. Ma soprattutto il divario di genere è in aumento nel 2022.