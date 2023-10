Iran | Nobel alla Mohammadi | le autorità masticano amaro | premiata per azioni contro la sicurezza nazionale

L’attivista iraniana Narges Mohammadi ha vinto il Nobel per la pace per «la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e la sua lotta per ...

"Sono molto contenta che per la seconda volta il premio Nobel per la Pace sia arrivato in Iran. Narghis Mohammadi è in carcere da anni per le sue ...

... organizzazione tra i vincitori delper la pace 2022. Nel dossier si racconta anche la drammatica situazione delle donne e delle bambine nel mondo, in particolare in Afghanistan,e nell'..."Spero nel rilascio di Narges Mohammadi - ha aggiunto - e faro' appello all': rilasciatela, fate qualcosa di dignitoso e liberate il Premio". 6 ottobre 2023

Premio Nobel per la pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi. “Non smetterò mai di lottare anche se passe… la Repubblica

Il Nobel per la Pace all'attivista iraniana Narges Mohammadi Agenzia ANSA

Iran's jailed women's rights advocate Narges Mohammadi won the Nobel Peace Prize on Friday in a rebuke to Tehran's theocratic leaders and boost for anti-government protesters. The award-making ...Mohammadi has been detained by the Iranian regime 13 times, convicted five times, and given a sentence of 31 years in prison and 154 lashes.