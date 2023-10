Intesa Sanpaolo nello spazio | investe in SpaceX di Elon Musk

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 6 ottobre 2023) In linea con il suo Piano Strategico 2022-2025, che pone l’innovazione al centro delle sue priorità,ha deciso di finanziare(Space Exploration Technologies Corp), la compagnia con base a Hawthorne, in California, fondata nel 2002 dae in grado di infrangere numerosi primati nel campo del settore dell’esplorazione spaziale. Imprese storiche e una lunga lista di “prime volte”.è infatti l’unica società privata in grado di lanciare in orbita e riportare sulla Terra un mezzo spaziale. Nel 2012, il veicolo Dragon è stato il primo veicolo spaziale commerciale a effettuare consegne alla Stazione Spaziale Internazionale e nel 2020 è stata la prima azienda privata a portarci esseri umani. Non solo. Il Falcon 9 ideato dall’azienda di...