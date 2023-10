Intesa Sanpaolo ha investito in SpaceX | Settore aerospaziale rilevante per le economie mondiali

PERUGIA (ITALPRESS) – “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour” arriva in Umbria. Il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato ...

PERUGIA (ITALPRESS) – “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour” arriva in Umbria. Il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato ...

Acquisti anche su Banco Bpm che guadagna il 2,37% e su(+1,59%). Sale dello 0,95% Banca Mediolanum che oggi ha reso noti i dati sulla raccolta di settembre che si attestano a 205 ...PERUGIA " "Crescibusiness Digitalizziamo in Tour" arriva in Umbria. Il nuovo programma di valorizzazione didedicato all'innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Una delegazione della Banca guidata dal Direttore Regionale Tito Nocentini ...

Perché 2 milioni di italiani sono costretti a cambiare banca QuiFinanza

Intesa Sanpaolo ha confermato un investimento - il cui importo non è noto - nella società di Elon Musk specializzata in turismo spaziale.Intesa Sanpaolo investe in SpaceX (Space Exploration Technologies Corp), l'azienda aerospaziale statunitensefondata nel 2002 da Elon Musk con l'obiettivo di creare le tecnologie per ridurre i costi de ...