Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Laviene raramente chiamata in causa nelle decisioni euroatlantiche di sostegno incondizionato all’. Eppure Bucarest e Kiev condividono un lungo confine sia terrestre che marittimo, oltre ad avere interessi storici e territoriali spesso contrastanti. I rumeni avrebbero molto da dissentire sull’atteggiamento dei verticie di quelli ucraini in questa situazione. L’unica voce critica che amplifica il loro scontento è quello della-?o?oac?, fondatrice e leader del partito S.O.S. România. Tre anni fa si era già distinta sul palcoscenico continentale per le sue prese di posizione fortemente contrarie alla narrazione pandemica. In una lunga, oggi ci racconta in dettaglio quali sviluppi vede per il conflitto ucraino e ...