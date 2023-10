Inter e Milan vedono i tre punti per mantenere la vetta

(Di venerdì 6 ottobre 2023) È in programma sabato alle ore 18 il derby della Mole tra Juventus e Torino. I granata cercano un successo che in casa dei cugini manca...

L’inizio di stagione non è stato sicuramente esaltante per Mehdi Taremi con due soli gol in dieci presenze tra campionato Porto ghese...

La Juve, reduce dall'opaco pareggio per 0 - 0 sul campo dell'Atalanta, è a - 4 dalla coppia. "Il derby è una partita importante, è la stracittadina e per noi sarebbe un salto in avanti ...Infine Genoa -: cinque delle sette reti dei rossoneri in trasferta sono arrivate nel primo ... Partiamo da- Bologna, dove l'Over 2.5 vale 1.62 su Gazzabet e 1.57 su Goldbet e Better e ...

Continuerà in questo weekend la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque partite valide per la terza giornata e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Si ...Massimo Ambrosini è stato deferito dal procuratore federale della Figc alla commissione disciplinare per lo striscione anti Inter esposto sul pullman scoperto a bordo del quale i giocatori del Milan s ...