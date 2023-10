Inter-Bologna | Dumfries più 3 a riposo | probabile formazione ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Vigilia di, ultima partita prima della sosta per le nazionali.a corto di fiato è pronto a riposare, insieme a lui altri tre LE ULTIME ? Meno uno a, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. I nerazzurri, dopo i due trionfi consecutivi contro Salernitana e Benfica, non vogliono fermarsi e a San Siro ospiteranno un vecchio eroe del Triplete come Thiago Motta. Inzaghi è pronto a cambiare quattro giocatori: Denzel, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Lasecondo il Corriere dello Sport.(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez-News - Ultime notizie e ...