Inter a San Siro | Sala spinge | il Milan si defila? La situazione ? TS

Sanchez scalpita e punta a convincere Inzaghi per una nuova chance da titolare, stavolta a San Siro: ecco al posto di chi in Inter-Bologna . scalpita ...

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante della Roma Romelu Lukaku è pronto per un ritorno ostile a San Siro alla fine di questo mese, ...

Beppe Sala , sindaco di Milano, in un'intervista a Repubblica è tornato a parlare della situazione dello Stadio Meazza: "Il vincolo...

Sanchez scenderà in campo dal primo minuto in Inter-Bologna, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Il cileno rileverà un ...