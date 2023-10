Insulta un collega gay chiamandolo “principessa” | licenziato manager di Gardaland

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 6 ottobre 2023) “Tieni i soldi,”. Per questa e altre frasi è statoildi un ristorante di, il famoso parco di divertimenti che si trova in provincia di Verona. L’uomo derideva e vessava ilalla cassa, un 37enne, omosessuale, riservandogli epiteti di ogni genere, tutti riferiti ai suoi gusti sessuali. Un atteggiamento inaccettabile che ha spinto la dirigenza del parco di divertimenti a licenziarlo. La motivazione del licenziamento, come riporta il “Corriere della Sera” è “non aver rispettato la dignità e l’orientamento sessuale delcon inammissibili atti di derisione”. Non solo. Ilè stato accusato anche di altre infrazioni al codice comportamentale del parco, come rivolgersi in modo “fortemente sgarbato ...