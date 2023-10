Inferno in autostrada | coinvolti diversi mezzi | vigili del fuoco e ambulanza sul posto

Incisa, un van finisce nella corsia opposta e si scontra con un'altra auto: deceduti i due conducenti e trasportati in elicottero all'ospedale alcuni passeggeri... avvenuta il 28 luglio 2013 sull'A16, all'altezza di Monteforte Irpino. Un pullman ...persone non avrebbero perso la vita e i superstiti non dovrebbero sopportare le pene dell'. Per ...

Inferno in autostrada: due morti e due feriti nel frontale. Chi erano le ... LA NAZIONE

Inferno in autostrada in Italia, tragico incidente mortale e chiusura: traffico in tilt. Ecco dove è successo Centro Meteo italiano

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Fiamme, fumo, aria irrespirabile, visibilità zero e traffico bloccato: inferno ieri poco dopo le 12,30 nella galleria Monte Pergola del raccordo autostradale Avellino-Salerno. Fino alle 14, ...