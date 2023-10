“Indecente | che vergogna” GF 2023 | gesto choc contro Beatrice Luzzi | Signorini interviene

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La puntata del GF di ieri sera, 5 ottobre, è destinata a lasciare strascichi pesanti. Tanta carne al fuoco e una risposta implicita a chi accusava l’edizione di quest’anno di non avere dinamiche all’altezza delle passate stagioni. Tra i tanti casi quello di Alex Schwazer ha fatto discutere non poco. Per chi si fosse perso la puntata il marciatore, secondo il pubblico, non è stato ripreso a sufficienza dopo lo sfogo nel pomeriggio con Grecia. Grecia verso la quale si era rivolto in maniera aggressiva. >“Alfonso, ma no!”. Il GF chiude con una mega gaffe di: Rebecca Staffelli costretta a correre ai ripari Alfonso, ridacchiando, aveva sminuito la questione sollevando un’ondata rivoltosa nel pubblico che avrebbe voluto ben altro atteggiamento. Ben altro atteggiamento che si sarebbe aspettato anche subito dopo l’eliminazione di Lorenzo Remotti, il ...