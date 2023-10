Incontro Meloni-Scholz | soddisfazione per l' intesa sui migranti

(Di venerdì 6 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto oggi a margine del Consiglio Europeo informale di Granada un lungocon il Cancelliere federale della Repubblica di Germania, Olaf. I due Capi di Governo hanno discusso dei principali temi europei al centro del Consiglio, con particolare riguardo alla questione migratoria, esprimendoper l'raggiunta a Bruxelles sul Regolamento “Crisi e forza maggiore”. I due leader, nel constatare l'ottimo livello della cooperazione tra Roma e Berlino, si sono dati appuntamento al Vertice intergovernativo italo-tedesco, che si terrà in Germania a fine novembre.-foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS).

