Incontro Meloni-Scholz | «Soddisfatti per l’intesa  sui migranti» Ma sui fondi le posizioni sono ancora distanti

La premier al vertice della Cpe in Spagna. Domani incontrerà Scholz. «Un'occasione per ragionare sui passi da farsi insieme»

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "L 'incontro e le dichiarazioni congiunte del presidente Giorgia Meloni con il premier britannico Sunak segna no un salto ...

... Roma vuole siano poste "sull'Africa, non sul capitolo migranti", specifica. Non c'è accordo ... Formale, invece, la nota sull'con Morawiecki. A sentire Palazzo Chigi, le migrazioni ...... ha detto, secondo cui 'per questo abbiamo organizzato l'' di giovedì 'con Rishi Sunak'. 'E' la posizione che l'Italia ha iniziato a portare un anno fa e ora di dominio pubblico', ha ...

Incontro Meloni-Scholz a Granada: «Soddisfatti per l’intesa sui migranti». Ma sui fondi le posizioni sono... Corriere della Sera

Incontro del Presidente Meloni con il Presidente Zelensky a Granada Governo

A Granada il Consiglio Ue informale. Il governo di centrodestra si avvicina a Berlino, ma si allontana dal gruppo di Visegrad. Borrell apre a una missione navale ...In bilico tra l'asse franco-tedesco e gli alleati di Visegrad, tra l'europeismo di sistema e la frangia che, su alcuni temi, ha scelto da tempo una via ostinata e contraria rispetto a ...