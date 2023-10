Incidente tra auto e camion in autostrada | due feriti | traffico bloccato

Leggi su lortica

(Di venerdì 6 ottobre 2023) I mezzi dell’emergenza urgenza della Asl Tse sono intervenuti alle ore 14:49.lungostrada A1 al km 338 in direzione sud per unche ha coinvolto un mezzo pesante ed un’. Sul posto sono intervenuti ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno, i VVf e la Polizia Stradale. Due uomini, di 47 e 44 anni, entrambi trasportati in codice 2 all’ospedale della Gruccia in Valdarno.strada A1 bloccata in entrambe le direzioni. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.