Incidente pullman Mestre | a rischio i risarcimenti in caso di malore del conducente

(Di venerdì 6 ottobre 2023) La tragedia delprecipitato ail 3 ottobre potrebbe sfociare anche in una battaglia legale per ialle vittime. Fra le ipotesi sulle cause dell’c’è ancora quella di undell’autista, una circostanza che - se confermata - secondo il codice delle assicurazioni rientrerebbe nei casi fortuiti che escludono la negligenza da parte del vettore che, quindi, non sarebbe tenuto a pagare. Intanto sarà effettuata una perizia sul varco di servizio presente lungo il guardrail del viadotto. Un varco, ha spiegato l'assessore comunale alla Mobilità e Trasporti Renato Boraso, "non illegale" perché consentito quando fu costruito negli anni '60, ma di cui era prevista da cinque anni l'eliminazione nei lavori di rifacimento del guardrail che già nel 2018 furono discussi in giunta.

C'era il calciatore in viaggio di nozze con la moglie incinta di sette mesi e quel bambino che non nascerà mai, la coppia di fidanzati , la famiglia ...

Non so peraltro se possa avere avuto un'influenza sull'. Da quello che mi risulta, credo ... il quarantenne di Conegliano alla guida del. Di certo andava molto piano come riferisce ...... è stato un imprenditore kosovaro, Bujar Bukai , che si trovava su una piazzale della stazione di Mestre e visto l'ha attraverso i binari di corsa per raggiungere ile aiutare i ...

È commosso il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, mentre parla delle vittime dell’incidente in cui, martedì sera, a Mestre, hanno perso la vita ventuno persone. “Non abbiamo ancora contezza del dramma ...“Quel ponte non doveva essere in capo al Comune”, dice il sindaco di Venezia. La procura ha disposto un sopralluogo per ricostruire la dinamica dell’incidente del pullman ...