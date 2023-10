Incidente Mestre | l' autista dell' altro bus | «L' ho visto precipitare | da dietro usciva fumo» Gli ultimi istanti del pullman

(Di venerdì 6 ottobre 2023) «Hoil mezzo sopraggiungere alla mia destra, dopo di che l?hocadere: ilmi si alza davanti e va giù per la scarpata. Hodel». A raccontare i...

Incidente del pullman a Mestre , continuano le polemiche e le ricostruzioni sulle cause della tragedia nella quale hanno perso la vita 21 persone. ...

C'era il calciatore in viaggio di nozze con la moglie incinta di sette mesi e quel bambino che non nascerà mai, la coppia di fidanzati , la famiglia ...

...il centro dell'inchiesta della Procura di Venezia sull'i ncidente del bus precipitato ache ... Non so peraltro se possa avere avuto un'influenza sull'. Da quello che mi risulta, credo ...'Appresa la notizia del gravestradale avvenuto a, nel quale hanno perso la vita numerose persone e tra queste anche bambini, il Santo Padre incarica vostra Eccellenza di far ...

Dagli sposi croati a fratellini tedeschi, chi c'era sul bus di Mestre. FOTO Sky Tg24

Bus precipitato a Mestre | news sull'incidente del 3 ottobre Corriere

Ancora sconvolge l’incidente dell’autobus di Mestre, precipitato per 7 metri dopo aver sfondato un guardrail. Poi l’incendio che ha ucciso anche coloro che forse si erano salvati. Tuttavia è ...Jonathan e Lucie, l’altra coppia spezzata nell’incidente di Mestre: lui è morto, lei lotta per la vita in ospedale ...