Incidente bus Mestre | distrutta una famiglia rumena residente in Germania | la loro storia

(Di venerdì 6 ottobre 2023) In vacanza a Venezia dopo un’estate di lavoro, poi la tragedia sul bus. Tra le 21 vittime dell’dic’è anche un’intera: i coniugi Mircea e Mihaela Ogrezeanu, di 45 e 42 anni, si trovavano insieme alle figlie Aurora e Georgiana, rispettivamente di 8 e 13 anni, sul pullman turistico precipitato la sera del 3 ottobre dal cavalcavia di via dell’Elettricità. Scambiati inizialmente dai soccorritori per cittadini tedeschi, l’Ambasciata di Romania a Roma e il consolato generale a Trieste hanno confermato laidentità e lesalme saranno presto rimpatriate.

Il primo cittadino liquida come "sciacalli" chi ipotizza che la tragedia deldi Mestre sia avvenuta per cattiva manutenzione. Brugnaro ipotizza che l'possa essere avvenuto per un malore ...... ilelettrico stava percorrendo le strade a velocità non sostenuta. Su quel tratto di lamiera, da martedì sotto sequestro, si inizierà con la delicata ricostruzione della dinamica dell'. ...

Il sindaco di Venezia Brugnaro ha spiegato perché la legge non consentiva di intervenire sul guardrail e tira in ballo le amministrazioni precedenti