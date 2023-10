(Di venerdì 6 ottobre 2023)questo pomeriggio: fiamme e fumo dalin via San Giuseppe. La presenza di fumo dal tetto dello storico, che si trova in pienocittadino, nella centralissima via San Giuseppe, che interseca Corso Italia, ha fatto scattare l’allarme tra i residenti che hanno iniziato a chiamare i numeri ...

Incendio a Napoli , danni ad un ristorante Fiamme hanno interessato i condizionatori, indagano i cc (ANSA) – Napoli , 21 AGO – Fiamme in via San ...

Questa mattina, intorno alle 11:25, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in viale Matteotti, in centro città, dove si è verificato un ...

L'attacco ha colpito ildella città e tre civili sono rimasti feriti, ha reso noto il ... L'è stato spento. Non ci sono informazioni sulle vittime. La Russia ha perso nell'ultimo giorno ...... l'attacco, effettuato con due potenti missili balistici Iskander, ha colpito ildella città:... L'è stato spento. Non ci sono informazioni sulle vittime. Da Svezia nuovo pacchetto aiuti ...

Incendio in centro a Saronno, brucia il Cinema Saronnese - Il ... Il Notiziario

Incendio a ridosso del centro abitato - Pescara Il Centro

Incendio a Saronno questo pomeriggio: fiamme e fumo dal Cinema Saronnese in via San Giuseppe. La presenza di fumo dal tetto dello storico cinema saronnese, che si trova in pieno centro cittadino, ...Kiev, 6 ott. (Adnkronos) - Nuovo raid della Russia contro Kharkiv, in Ucraina, nelle prime ore di oggi, 6 ottobre 2023. L'attacco ha colpito il ...