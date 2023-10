Incendio in centro a Saronno | brucia il Cinema Saronnese | ci sono due feriti

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 6 ottobre 2023)questo pomeriggio: fiamme e fumo dalin via San Giuseppe. La presenza di fumo dal tetto dello storico, che si trova in pienocittadino, nella centralissima via San Giuseppe, che interseca Corso Italia, ha fatto scattare l’allarme tra i residenti che hanno iniziato a chiamare i numeri ...