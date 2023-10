In lieve crescita i ricoveri per Covid | più colpiti gli ultraottantenni

Leggi su agi

(Di venerdì 6 ottobre 2023) AGI - È inaumento l'incidenza settimanale di casi. È quanto si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. Dal 28 settembre al 4 ottobre 2023, l'incidenza è pari a 75 casi per 100mila abitanti. La scorsa settimana era pari a 66 casi. L'indice di trasmissibilità (Rt), basato sui casi con ricovero ospedaliero al 26 settembre, è pari a 0,96, sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente e sotto la soglia epidemica. Al 4 ottobre, l'occupazione dei posti letto in area medica resta limitata, pari al 5% (pari a 3.136 ricoverati), anche se inaumento rispetto alla settimana precedente (4,4%). È stabile l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,1% (94 ricoverati) rispetto allo 0,9% al 27 settembre scorso. L'incidenza settimanale è in ...