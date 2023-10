In Italia sempre meno aborti | e in oltre il 45% dei casi si sceglie quello farmacologico

Una competizione che comprende un rappresentante per ogni paese del mondo . No, non sono le Olimpiadi, ma il premio è comunque ricco. Un premio di ...

La delegazione delle reginette che hanno vinto le fasce regionali satellite si ritrova a Corigliano, in Calabria, per continuare il sogno di ...

... ricorrendo alla tecnologia, potranno esserepiù personalizzate; saranno più apprezzate mete ... Già oggi l'" evidenzia il rapporto " vanta un punto di forza, poco conosciuto, in materia di ...All'uomo - già coinvolto in pregresse vicende giudiziarie, insenza fissa dimora - vengono ... un furto ad agosto in una farmacia, con svuotamento della cassa, e -in agosto - un tentato ...

In Italia sempre meno aborti, e oltre il 45% sceglie quello farmacologico TGCOM

Trans Italia sempre più green con Unicredit e Sace Costozero

“Come ogni anno siamo qui per sostenere la prevenzione, grazie ad Autostrade per l’Italia, che si mette sempre in prima linea su questo tema- ha detto il presidente del IV Municipio Massimiliano ...I l collettivo milanese, composto da Claudia Mainardi, Alessandro Bonizzoni, Giacomo Ardesio, Nicola Campri e Veronica Caprino, segue un percorso multidirezionale sin dalla sua fondazione, risalente a ...