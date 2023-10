 In Italia quasi 1 giovane su 5 non studia | tra gli ultimi in Europa

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Inè emergenza Neet.unsu cinque non, non lavora e non è inserito in un percorso di formazione. La quota di Neet sul totale dei 15-29enni, stimato al 19% per il 2022, ritorna al valore del 2007 (18,8%) che riassorbe il forte aumento determinato dalla crisi economica mondiale (26,2% nel 2014), ma che nell`Ue è inferiore soltanto a quello della Romania (19,8%) e decisamente più elevato di quello medio europeo (11,7%), di quello spagnolo (12,7%), francese (12%) e tedesco (8,6%). Lo rileva l'Istat nel report 'Livelli d'istruzione e ritorni occupazionali'.Il gap con l`è massimo per i diplomati (8,3 punti) e scende a sei punti sia per i titoli terziari sia per chi ha al più un titolo secondario inferiore, (nonostante il calo generalizzato dei Neet sia stato leggermente più ...