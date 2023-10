In Italia diminuisce il ricorso all’aborto | ma cresce il numero di minorenni che lo richiedono | in aumento anche i medici non obiettori

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Nel nostro Paese continua a diminuire ilall’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg). Dal 1983, ovvero l’anno in cui si è riscontrato il valore più alto (234.800 casi) e il 2021 la riduzione è stata del 72,8%. Si registra, in parallelo, undelal metodo della somministrazione farmacologica: nel 2021 è stata utilizzata in oltre il 45% dei casi, contro il 31,9% nel 2020, il 24,9% nel 2019 e il 3,3% del 2010. Il dato riferito a quest’ultimo aspetto, però, varia da regione a regione. È quanto risulta dalla recente relazione del ministero della Salute sull’attuazione della legge 194/78. Per quanto riguarda l’aborto farmacologico – scrive il report – «si passa dal 19,6% delle Marche al 72,5% della Liguria e il 72% di Basilicata e Calabria» Innon ...