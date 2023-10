In gravi condizioni l’immunologo Le Foche | aggredito da un paziente che lo accusa di aver sbagliato terapia

In seguito all'incidente in cui un bus turistico è precipitato da un cavalcavia a Mestre , oltre alle 21 vittime ci sono 15 persone ricoverate in vari ...

L'uomo al volante della vettura è morto sul colpo, la donna al suo fianco è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e versa in. Dramma anche a Grosio , in Alta Valtellina, ...Sulla vettura viaggiavano due persone: un uomo, che è deceduto, e una donna, ricoverata in. Come riferito dal Giornale di Brescia, l'incidente è avvenuto a Ghedi, lungo l'ex Statale ...

L’immunologo Francesco Le Foche è stato aggredito nel suo studio ed è in gravi condizioni Il Post

L'immunologo Francesco Le Foche in gravi condizioni, paziente gli spacca la faccia: "Mi stai curando male" Il Riformista

Capannoli (Pisa), 7 ottobre 2023 – ll bambino ha riportato una ferita sul viso, ma fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi e non è mai stato in pericolo di vita. Da quanto abbiamo ap ...Violento pestaggio al medico (volto noto anche della tv) nel suo studio: colpito perfino con un fermacarte. È in terapia intensiva con fratture al volto: oggi sarà operato. Fermato un 36enne per tenta ...