In F1 comandano le donne | ma ancora non guidano | cosa manca per diventare uno sport gender neutral

(Di venerdì 6 ottobre 2023) Il recente test svolto da Jessica Hawkins all’Hungaroring su Aston Martin ha riacceso i riflettori sulle pilote in un team di Formula 1. L’inglese classe 1995 è infatti stata la prima donna a guidare una monoposto di F1 dal 2018 – quando la colombiana Tatiana Calderon scese in pista in Messico alla guida della Sauber in una sessione di test – e la terza negli ultimi vent’anni. Per trovare una pilota che ha preso parte alle qualifiche bisogna però tornare indietro di oltre tre decenni, con Giovanna Amati che tentò per tre volte, senza successo, di piazzare la sua Brabham in griglia di partenza.più lontana nel tempo è l’ultima pilota ad aver disputato un Gran Premio: Lella Lombardi, che tra il 1974 e il 1976 ne ha corsi 17, riuscendo una volta anche a finire a punti. Era in pista anche nel luglio 1976 a Brands Hatch, quando si disputò l’unico gran premio nella ...