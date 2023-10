In aumento i casi di Covid | tasso di positività +0 | 9%

Nessuna sorpresa e come già previsto, i Casi di Covid in Europa hanno ripreso a crescere . Nell'ultimo mese sono stati registrati 177 mila contagi, ...

Erano l'87% l'anno precedente e l'85% (sul totale di 689) nel 2012. Mentre nel 2022 sono state il 65% (su 37) le bambine vittime di prostituzione minorile a fronte del 60% (su 77) nel 2012. La ...Questo comporta infatti un beneficio in termini di immagine e reputazione, ma anche un... Premialità anche aidi offerte di operatori economici che dimostrino l'adozione di politiche tese ...

Covid, i casi aumentano del 13%: lieve crescita dei ricoveri Il Sole 24 ORE

Bollettino Covid, ricoveri e nuovi casi in aumento: in una settimana + ... Fanpage.it

I nuovi casi di Covid in Italia salgono del 13% e l'incidenza sale da 66 a 75 casi ogni 100 mila abitanti. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale del Ministero della Salute ...(Adnkronos) – Casi e morti Covid continuano ad essere in lieve aumento in Italia. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre si registrano 44.139 nuovi contagi, il 13,8% in più rispetto alla settim ...